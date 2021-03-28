شركة AMD تنافس إنتل بجيل متطور من معالجاتها

كشفت شركة AMD عن أحدث أجيالها من معالجات Ryzen Pro 5000، والتي تسعى من خلالها لمنافسة معالجات إنتل.

وزودت AMD المعالجات الجديدة بتقنيات Shadow Stack التي توفر تشفيراً قوياً ضد الهجمات الإلكترونية بالبرمجيات الخبيثة.

وتتميز هذه المعالجات بسرعة تعاملها مع البيانات، وذلك بفضل أنويتها التي تعمل بترددات تصل إلى 4.4 غيغا هرتز مع أنظمة التسريع.

وأشارت الشركة إلى أنّ المعالجات الجديدة بنيت على معيار Zen 3 للحد من استهلاك الطاقة، وهذا ما سيساعد الشركات على إنتاج حواسيب ببطارية أصغر.

وقالت الشركة إنّ السلسلة الجديدة من المعالجات ستضم المعالجات Ryzen 7Pro 5850U ثماني النوى، وRyzen 5Pro 5650U سداسي النوى، وRayzen 3Pro 5450 رباعي النوى.

يذكر أنّ المعالجات الجديدة ستظهر في مجموعة كبيرة من الأجهزة أبرزها ThinkBooks، ThinkPads، ProBooks، HP، ولينوفو.

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