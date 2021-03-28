آبل تطلق تحديثا طارئا لآيفون وآيباد بسبب ثغرة خطيرة

دفعت ثغرة أمنية في متصفح سفاري شركة آبل الأمريكية إلى إطلاق تحديث طارئ لأجهزة آيفون وآيباد.

وأكدّت مجموعة من المواقع التقنية أنّ الشركة الأمريكية أرسلت التحديث للمستخدمين في أنظمة ios 14.4.2 و ipad OS 14.4.2 وذلك من أجل سد ثغرة أطلق عليها Zero-day التي تتيح للهاكرز اختراق هواتف آيفون وآيباد من خلال متصفح سفاري.

وأشارت التقارير إلى أنّ الثغرة الجديدة تتيح للهاكزر اختراق الأجهزة بشكل يومي، وبأنّ التحديث الجديد سدّ الثغرة بشكلٍ كامل.

ودعت آبل المستخدمين لإجراء التحديث وذلك من خلال الدخول للمتصفح، ثم الانتقال للإعدادات، ثم اختيار فئة عام، والنقر على خيار SoftWare Update.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية أطلقت في يونيو الماضي تحديثاً لمتصفح سفاري أضافت من خلاله مجموعة من الميزات المهمة للمتصفح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية