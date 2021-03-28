مراهق يخيّم في حديقة منزله عاما كاملا لسبب غريب

سيحتفل المراهق البريطاني ماكس ووزي اليوم بمرور عام كامل على تخييمه في حديقة منزله الواقع في مدينة براونتون.

وبرر المراهق البالغ من العمر 11 عاماً إقدامه على هذه الخطوة برغبته في رد الجميل لدار North Devon Hospice التي اعتنت بصديق العائلة بريك أبوت في آخر أيام حياته، وقال إنّه يرغب بجمع التبرعات لها.

وقال ماكس إنَ بريك أبوت طلب منه القيام بمغامراته الخاصة، وإنّه أراد بهذا التخييم تنفيذ هذه الوصية ومساعدة دار المسنين.

ونجح المراهق البريطاني في تحدي كافة الظروف الصعبة التي مرّ بها خلال هذا العام، ومنها انخفاض الحرارة لدرجات قياسية لم تشهدها المملكة المتحدة منذ مدة طويلة.

وطلب ماكس من الأطفال في بريطانيا والعالم الاحتفال معه اليوم وذلك من خلال التخييم هذه الليلة في حديقة منازلهم.

يذكر أنّ المراهق البريطاني نجح حتى الآن في جمع تبرعات وصلت قيمتها ل350 ألف دولار أمريكي.

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