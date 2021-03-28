الكشف عن مقصورة مرسيدس EQS الجديدة

ما زال عملاء مرسيدس ينتظرون السيارة الكهربائية EQS الجديدة التي تعد جزءًا من مستقبل العلامة التجارية، وهي أول طراز يعتمد على بنية الشركة المعيارية للمركبات الكهربائية الفاخرة. وكجزء من حملة لإثارة فضول العملاء، كشفت مرسيدس عن صور رسمية لمقصورة السيارة.

تبدو في الصور شاشة MBUX Hyperscreen الجديدة، وهي عبارة عن ثلاث شاشات كبيرة تحت زجاج مقاوم للخدش يغطي لوحة القيادة بكاملها، وتقول مرسيدس إنه سيكون هناك طراز أساسي من EQS غير مجهز بالشاشات وسيكون له تصميم مختلف.

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وإلى جانب شاشة MBUX قالت مرسيدس إن نظام EQS مصمم ليتفاعل مع جميع الحواس البشرية تقريبًا، أي البصر والسمع والشم واللمس، حيث تأتي السيارة مع فلتر هواء جسيمات عالي الكفاءة ينظف ويصفي الهواء الخارجي الداخل إلى المقصورة. وكجزء من حزمة Air-Balance تتمتع المقصورة بعظر جديد يسمى No.6 Mood Linen.

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وفي ما يتعلق بالإدراك اللمسي، توفر شاشة MBUX Hyperscreen ردود فعل لمسية على شاشات العرض المركزية، ويوجد 12 مشغلاً أسفل أسطح الشاشة التي تعمل باللمس، والتي يمكن أن تؤدي إلى اهتزاز ملموس عند التلامس.

أما بالنسبة إلى حاسة البصر، فقد استخدمت مرسيدس الكثير من الزخارف داخل المقصورة، مع التلاعب بالإضاءة المحيطة. ويبدأ التحفيز السمعي عند دخول السائق والركاب إلى المقصورة، مع أصوات ترحب بهم عند اقترابهم من السيارة، كما تتمتع المقصورة بنظام الصوت المحيطي Burmester المكون من 15 مكبر صوت. كذلك تتيح مرسيدس أصواتًا مهدئة يمكن اختيارها في أثناء التوقف لتعزيز الاسترخاء.

سيتم إطلاق مرسيدس EQS 2022 في أوروبا في شهر أغسطس المقبل، وسنعرف المزيد من التفاصيل بحلول ذلك الوقت.

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