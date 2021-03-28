طبيب ليبي يترأس لجنة الأورام بالمجلس العلمي العربي لاختصاص الجراحة

ترأس مدير عام المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة البروفيسور محمد الفقيه، لجنة اختصاص جراحة الأورام بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وفق قرار نشره المجلس.

وفي تصريح خص به الرائد قال الفقيه: إن المجلس العلمي لجراحة الأورام الذي يترأسه حديث التأسيس، ويضم في عضويته مديري مراكز عربية لجراحة الأورام، مضيفاً أن الاختيار جاء بناء على السيرة الذاتية والخبرة الإدارية والأبحاث والإشراف على الدراسات العليا.

وأوضح “الفقيه” أن اختياره رئيساً للجنة يعد تشريفاً لدولة ليبيا، مضيفاً أن المجلس سيشرف على الأطباء الذين ينخرطون في التدريب لمدة ثلاثة سنوات بعد نيل الزمالة الليبية أو العربية في الجراحة العامة.

يشار إلى أن لجنة الأورام بالمجلس العلمي العربي لاختصاص الجراحة تعطي شهادة التخصص الدقيق في الأورام بعد إجراء امتحان موحد على مستوى الوطن العربي، بحسب “الفقيه”.

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