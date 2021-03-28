شركة LG تطلق شاشة مميزة لعشاق الألعاب

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن شاشة جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها 27UP850.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الشاشة بلوحة IPS مقاس 27 بوصة ودقة عرض 3840* 2160 بيكسل، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 400 نيت، وتدعم شهادة VESA DisplayHDR 400.

وتتميز الشاشة الجديدة بقدرتها على تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 95% ونسبة تباين 1200:1، وزمن استجابة يصل إلى 5 مللي في الثانية.

وستوفر الشاشة مجموعة من الميزات لعشاق الألعاب كمثبت اللون الأسود الذي يضيء النطاقات المظلمة في الألعاب، والتي تساعد اللاعب على التعرف على الحركات بصورة أفضل.

وستحتوي الشاشة على منفذ USB-C، منفذي HDMI، منفذ DisplayPort، محور USB-A، ومنفذ لسماعة الرأس، بالإضافة لسماعة ستيريو بقدرة 5 واط، وحامل شاشة يتيح وضعها بالطريقة التي تناسب المستخدم.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن موعد طرح الشاشة الجديدة ولا عن سعرها

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