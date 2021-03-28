مدن العالم تحتفل بساعة الأرض

أحيت مدن العالم مساء أمس ساعة الأرض، حيث جرى إطفاء التيار الكهربائي في معظم المدن العالمية لمدة ساعة كاملة من أجل مساعدة الأرض على التخلص من الاحتباس الحراري، ومواجهة التغيرات المناخية.

ففي تمام الساعة 8.30 مساءً أطفأت ناطحات السحاب في المدن الآسيوية أضواءها، كما أظلم مسرح الكولسيم، والساحة الحمراء في روسيا، ودار الأوبرا في سيدني، وبرج إيفل، وعدة معالم عالمية مشهورة، وذلك لمدة 60 دقيقة كامل.

وتعد ساعة الأرض رمزاً للوحدة والأمل والقوة في العمل الجماعي من أجل الطبيعة، وحافزا من أجل المحافظة على كوكب الأرض.

يذكر أنّ الاحتفال بساعة الأرض يتم بشكل سنوي في السبت الأخير من شهر مارس.

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