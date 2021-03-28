ياسر العظمة يتصدر برومو مسلسل السنونو

تصدر النجم السوري ياسر العظمة برومو مسلسل السنونو المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وعرّف الأسطورة في مقدمة البرومو عن نفسه وقال أنا عوني النكاش، بإمكانكم أن تقولوا إنني رجل عصامي، لتظهر بعد ذلك عدة مشاهد من العمل يظهر فيها بقية الأبطال.

ويعدّ مسلسل السنونو بوابة النجم السوري للعودة للدراما وذلك بعد غياب دام لمدة 8 سنوات.

وستدور أحداث المسلسل على ظهر سفينة تتنقل بين عدة دول عربية، وسيتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية التي تهم الشارع العربي.

ومسلسل السنونو من تأليف ياسر العظمة وإخراج خيري بشارة وبطولة، ياسر العظمة، عابد فهد، فادي صبيح، محمد قنوع، ديما الجندي، جرجس جبارة، بشار إسماعيل وغيرهم من النجوم.

يذكر أنّ مسلسل مرايا 2013 الذي صور في الجزائر؛ يعد آخر مسلسلات الفنان السوري ياسر العظمة.

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