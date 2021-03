سلمى رشيد تتصدر الترند المغربي بأغنية دموعي سالو

أطلقت الفنانة المغربية سلمى رشيد أغنية جديدة حملت اسم دموعي سالو تصدرت من خلالها الترند في المغرب العربي.

حيث شهدت الأغنية الجديدة إقبالاً كبيراً، وتجاوز عدد مشاهداتها ال700 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة على طرحها، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكانت النجمة المغربية قد كشفت في وقتٍ سابقٍ عن سبب إطلاقها لهذه الأغنية، وقالت إنّ وفاة خالتها كانت السبب الرئيسي، وإنّها أرادت تخليد ذكراها من خلال الأغنية.

وظهرت النجمة المغربية في أحد الفيديوهات على مواقع الإنترنت وهي تبكي على رحيل خالتها.

وأغنية دموعي سالو من كلمات يونس آدم، وألحان محمد الرفاعي، وتوزيع حمزة العاني، وإخراج هيثم ومحمد فحصي.

