قصة مؤلمة.. وفاة طفلة جوعا ومرضا بسبب إهمال والدتها

شهدت مدينة برايتون الساحلية الواقعة جنوب إنجلترا حادثةً مؤسفة، إذ تسبب إهمال أم بوفاة ابنتها البالغة من العمر 20 شهراً.

حيث غادرت الأم الشقة من أجل الاحتفال بعيد ميلادها الـ19، تاركةً ابنتها وحيدة من دون أي رعاية.

واحتفلت بعيد ميلادها لمدة 6 أيام في مدن لندن، كوفنتري، وسوليهول والتي تبعد عن مسكنها حوالي 200 كيلومتر، دون أن تطلب من أحد رعاية ابنتها.

وعندما عادت للمنزل تفاجأت بوفاة ابنتها، واعترفت أمام المحكمة بقتل ابنتها دون عمد بسبب الإهمال.

من جهةٍ أخرى قالت السلطات المحلية إنّ الطفلة توفيت بسبب الإهمال، وعانت من الجوع والإنفلونزا قبل وفاتها.

يذكر أنّ الأم ستقدم للمحاكمة، وسيصدر الحكم بحقها في جلسة ستقام يوم 28 مايو القادم.

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