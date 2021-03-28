دراسة: المصابون بكورونا الأكثر استفادة من اللقاحات

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة شيفيلد الفئة الأكثر استفادة من لقاحات كورونا.

وقال الباحثون إنّ اللقاحات تعمل بشكل فعال أكثر لدى الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا مقارنة بالأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض.

وأشارت الدراسة إلى أنّ المصابين أنتجوا 7 أضعاف من كمية الأجسام المضادة بعد جرعة واحدة من لقاح فايزر مقارنة بالأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس.

كما أظهرت الدراسة أن ارتفاع مستويات الأجسام المضادة ضد المتغيرات الجنوب أفريقية والبرازيلية كان أعلى ب15 مرة.

يذكر أنّ الدراسة الجديدة خلصت لأنّ على المتعافين من كورونا الحصول على التطعيم، وذلك من أجل توفير المناعة، وحماية أفضل ضد المتغيرات.

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