أرباح Razer تتجاوز كل التوقعات في العام 2020

أعلنت شركة Razer الأمريكية عن تحقيقها إيرادات خيالية في العام 2020 رغم كل الظروف الصعبة التي مرّ بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ هذا الأمر يؤكد المكانة المهنية لعلامتنا التجارية في السوق ومدى قوة عروضنا من الأجهزة والبرمجيات.

وأكدّت ريزر رغبتها بالاستمرار في تحقيق نمو أكبر من الإيرادات، والاستمرار في تحقيق أرباح كبيرة خلال العام الجاري.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لريزر ليانج تان: “إننا إضافة إلى مجموعة النتائج القوية عبر العام 2020 كلها، ما زلنا أيضاً نحتل الريادة في مجال الشركات المستوفية لمتطلبات القيد البيئية، والاجتماعية، وقواعد الحوكمة في بورصة هونغ كونغ.”

وجاءت النقاط الأساسية لأرباح الشركة المالية لعام 2020 على الشكل الآتي

1- الشركة: حققت عائدات قياسية وصلت قيمتها لـ1.2 مليار دولار أمريكي، بنمو قدّر بـ48%، كما تحسن هامش الربح الإجمالي ليصل 22.3 بسبب تحسن هوامش قطاع الأجهزة.

كما أظهرت مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً GAAP تحقيق الشركة لربح صاف بقيمة 0.80 مليون دولار أمريكي.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية شهد تحولاً إيجابياً وصل إلى 152.9 مليون دولار أمريكي، كما ارتفع الرصيد النقدي لـ600 مليون دولار أمريكي، من دون وجود أي ديون على الشركة.

2- الفئات الأساسية:

أ‌- الأجهزة والمعدات: ازدادت إيراداتها بنسبة 51% على أساس سنوي ووصلت إلى 1083.7 مليون دولار أمريكي، حيث سجلت منتجات الأجهزة الطرفية نمواً كبيراً، واستمرت منتجات الأجهزة الطرفية ريادتها في سوق الألعاب في معظم أنحاء العالم.

وفي فئة اللاب توب حافظت رايزر على ريادتها في السوق الأمريكية، ونمت في السوق الخارجية.

بالإضافة لذلك شهدت منتجات النظام تحسناً في النمو، كما توسعت مجموعة ريزر في مجالات الألعاب المحمولة والحسابية، ومنتجات البث المباشر.

ب‌- البرمجيات: شهدت ارتفاعا في حسابات المستخدمين بنسبة 53.8% على أساس سنوي، أي بزيادة 123 مليون مستخدم، وارتفع عدد المستخدمين النشطين لأكثر من 62.8% سنوياً.

ت‌- الخدمات: قدمت الشركة الأمريكية خدمات السداد للشباب وجيل الألفية مواليد 1980 لـ1995، والجيل Gen.Z من 1996 ل2000، وسجلت نمواً قدّر بـ66.8%، وبلغ الهامش الإجمالي 43.8%، وساهم بزيادة الأرباح بنسبة 20.8% مقارنةً ب19.4% عام 2019.

ث‌- محفظة RAZER GOLD: حققت زيادة بنسبة 102.4% على أساس سنوي، ووسعت نطاق المحفظة وأضافت 1.6 مليون نقطة اتصال للقنوات خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتغطي عدداً أكبر من المستخدمين في أكثر من 130 دولة.

كما استمرت المحفظة في شراكتها مع أكثر من 34 ألف عنوان ترفيه، وأضافت ألعابا جديدة.

ج‌- خدمات التكنولوجيا المالية: بلغ حجم المدفوعات 4.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة 104.4%، وجاءت هذه الزيادة بسبب انضمام تجار جدد إلى مجال التجارة الإلكترونية أون لاين، بالإضافة لاستفادة الشركة من الارتفاع المفاجئ في أنشطة التسوق أون لاين.

ح‌- المتطلبات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة للقيد في بورصة هونغ كونغ: حيث تمتثل ريزر لمتطلبات القيد الجديدة في بورصة هونغ كونغ للإفصاح عن الأثر البيئي والاجتماعي، والالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة.

وتركز خريطة الطريق الخاصة بالاستدامة على أربع مجالات هي:

1- نحن مؤسسة خضراء صديقة للبيئة نتعهد باستخدام المواد المعاد تدويرها والقابلة لإعادة التدوير بحلول نهاية العام 2021.

2- ننتج منتجات خضراء صديقة للبيئة، ونحقق الشفافية للمستهلك، ونتعهد باستخدام ملصقات المستهلك الكربونية بحلول العام 2022.

3- كما أنّ ريزر عضو في مجتمع أخضر صديق للبيئة.

4- نملك استثمارات خضراء صديقة للبيئة.

يذكر أن ريزر تسعى للاستفادة من النمو المذهل للإيرادات وتقديم أجهزة ومعدات جديدة، وإنماء قاعدة مستخدمي البرمجيات، وزيادة الاستثمارات لتوسيع نطاق أعمال الخدمات سريعة النمو.

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