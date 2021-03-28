اكتشاف طفرة جديدة من فيروس كورونا في أنغولا أكثر خطورة

اكتشف علماء مختصون في أنغولا طفرات جديدة غير معروفة لفيروس كورونا أكثر خطورة لدى سياح قادمين من تنزانيا.

ووفق وكالة “سبوتنيك” الروسية أن هناك ثلاث حالات مسجلة جميعهم موجودون في أنغولا، وأن السلالة الجديدة هي الأكثر خطورة من بين المكتشفة إلى الآن. وبحسب الوكالة فإن هذا الفيروس المتحور محصن ضد الأجسام المضادة وينتقل بسهولة من ناقل إلى آخر.

ويخشى العلماء من أن اللقاحات الحالية قد تكون عديمة الفائدة ضده.

يشار إلى تنزانيا سجلت في أخر احصائية رسمية 509 إصابة بفيروس كورونا، بينها 21 حالة وفاة.

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