كوريا الجنوبية تمنع تناول الطعام في الملاعب والمكتبات والمتاحف

منعت الحكومة الكورية الجنوبية، تناول الطعام في التجمعات مثل الملاعب الرياضية والمكتبات والمتاحف اعتبارا من يوم اليوم الاثنين، وسط تصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح مسؤولون، إنه سيتم حظر تناول الطعام في 21 نوعا من الأماكن العامة، والتي تشمل أيضا بارات الكاريوكي وغرف الساونا العامة ودور السينما، وسيخضع المخالفون لغرامة مالية 100 ألف (88 دولارا أمريكيا) اعتبارا من 5 أبريل بعد فترة سماح مدتها أسبوع واحد.

ومن المرافق التي سيشملها الحظر، المعاهد التعليمية الخاصة وصالونات تصفيف الشعر، وصالات الألعاب الرياضية، والكازينوهات، وقاعات العرض. ولكن يمكن تطبيق استثناءات، مع ذلك، إذا كانت للمنشأة منطقة منفصلة داخلها لتناول الطعام.

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