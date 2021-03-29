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كاتيا الطويل تصدر روايتها “الجنّة أجمل من بعيد”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من المتوقع أن تصدر قريبا رواية “الجنّة أجمل من بعيد” للكاتبة اللبنانية كاتيا الطويل عن دار “هاشيت أنطوان – نوفل”.

وأوضح الناشر عن الرواية، “هذه الرواية الأدبية بامتياز والفلسفية النزعة تبحث في موضوع الكتابة ذاته، ومن خلاله موضوع الوجود والحتمية والقدرية، عبر رمزية المُبتكَر أدبياً: بطل أي رواية، ورمزية الُمبتكر أدبياً: كاتب أي رواية. تتحدّث الرواية عن كاتب مهزوم بين صفحات بيضاء فارغة، يحاول أن تبني حياة وأن يخلق قصته الخاصة. يستدعي شخصيات من روايات عالمية يسألها النصح والرأي ويتحاور معها. يحاول التمرد على الكاتبة وعلى مصيره. يمكن وصف الكتاب كرحلة في عالم الإبداع تتجاوز الأدب لمساحات فلسفية تطرح أسئلة الوجود الأساسية”.

وعن مقدمتها، توضح الكتابة، “نعتذر منكم سلفاً وقبل أن تبدأوا قراءة هذه الرواية. نعتذر لأنّ هذه الرواية البائسة ليست رواية عموماً”، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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