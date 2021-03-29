صدور الطبعة العربية لكتاب “أنت جواب السؤال” لهيرمان هسّه 

أصدرت دار “مدارك” للنشر والتوزيع، الطبعة العربية لكتاب “أنت جواب السؤال.. رسائل إلى الشباب”، للروائي الألماني الحائز جائزة نوبل، هيرمان هسّه.

ويعتبر الكتاب، عبارة ترجمة رسائل مختارة من كتاب صدر عن دار النشر الألمانية “Insel Verlag”، وتم طباعتها 6 مرات منذ نشره أول مرة سنة 2000 بمقدمة المحرر الأدبي فولر میشلز، الذي نذر حياته كلها تقريباً للتنقيب في تراث الشاعر هيرمـان هسّه على مدار خمسة عقود.

ويوضح میشلز، في السطور الأولى من الكتاب “إجمالي ما تيسر جمعه مـن مراســلات هيرمـان هسّه بلغ حتى اليوم خمسة وثلاثين ألف رسالة، حفظ قسم منها في أرشيف المكتبة المحلية لمدينة بيرن السـويسرية، والقسم الآخر محفوظ في أرشيف السجلات الأدبية في مدينة مارباخ الألمانيـة، وهي متاحة للباحثين”.

ويخاطب هسّه، في كتابه عبر تقديم خلاصة تجاربه الأدبية، وتأملاته في الحياة والفنّ إلى الشباب. وقد وقع اختيار المحرر على مجموعة متباينة الأطياف من الرسائل، أعطت فكرة شاملة عن رؤية هسّه لموضوعات، مثل: الله والإيمان، اليأس، مغزى الحياة، مشكلات الشباب والمراهقة، السياسة، وفقا لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية