دراسة تكشف: الأخطبوط يُشبه الإنسان في طريقة نومه

كشفت دراسة برازلية، أن الأخطبوط له نمطين رئيسيين من النوم المتناوب، ويشبهان الموجودين لدى الإنسان.

وأوضح الباحثون في البرازيل، عن نتائج هذه الدراسة، أن هناك أدلة على أن الأخطبوط يملك جهازا عصبيا معقدا ومتطورا يشكل الأساس لمخزون من السلوكيات المتطورة بنفس القدر، في حين تقدم أيضا رؤية أوسع لتطور النوم، وهي وظيفة حيوية مهمة.

وينفث الأخطبوط “الحبر” للدفاع عن نفسه، وله 8 أطراف و3 قلوب، مع لون دمه أزرق، وقدرته على التمويه كبيرة، ويموت بعد التزاوج.

وبحسب الدراسة الجديدة، أظهرت تغير الألوان هذا مرتبط بحالتي نوم متمايزتين هما “النوم الهادئ” و”النوم النشط”.

وفي فترات “النوم الهادئ” يبقى الأخطبوط ساكنا ويكوّن جلده باهت اللون وعينه مغلقة تقريبا، في لحظات “النوم النشط” يُغير لون جلده وملمسه ويحرك عينيه بينما ينكمش جسمه وتحدث له تشنجات عضلية.

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