طبيبة قلب تكشف عن عدد الخطوات التي يجب أن يمشيها الإنسان يوميا

المشي يعتبر وسيلة جيدة للحفاظ على صحة الجسم، بالإضافة إلى ذلك، فإن المشي يجعل الإنسان يشعر بالراحة النفسية، خصوصا في فترات الشتاء، حيث يقضي الإنسان ساعات طويلة في المنزل، لكن ما هو عدد الخطوات المثالي للإنسان يوميا.

المعالجة وأخصائية أمراض القلب الروسية، ليديا إيونوفا، تحدثت في لقاء أجرته مع محطة الإذاعة الروسية “موسكو تتحدث” عن هذا الأمر وكشفت بعض التفاصيل المهمة حول عدد الخطوات التي يجب على الإنسان مشيها يوميا.

وأكدت الأخصائية في تصريحاتها أن العمل المستقر أو يوم العمل الذي يمشيه الإنسان ليس نموذجيًا من هذه الناحية بالنسبة للإنسان، حيث يتكيف الجسم مع النشاط القوي اليومي، والمشي هو أساسه.

وأشارت الخبيرة إلى أن حوالي 10 آلاف خطوة يومية هو الحد الأدنى للإنسان الذي يجب أن يسيره يوميا بهدف تعزيز النشاط البدني للجسم.

ونوهت الخبيرة إلى أن عدد 70 ألف خطوة أسبوعيا يعتبر مثاليا بالنسبة للإنسان وهو طريقة مثالية للشعور بالنشاط خصوصا بفصل الشتاء.

وبينت الخبيرة أن المشي هو البديل الأفضل والأكثر أمنا مقارنة بالجري لكبار السن والذين يعانون من زيادة الوزن وأمراض المفاصل.

وفقا للخبيرة، يمكن أن “يجلب مشي النورديك (وهو مشي مع استخدام العصا بكلتا اليدين) العديد من الفوائد، ولكن يجب اتباع الأسلوب الصحيح، حيث يجب أن تكون العصي بارتفاع صحيح”.وفقا لما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وبينت الخبيرة أن المشي باتباع هذه الطريقة يستهلك المزيد من السعرات الحرارية لأن الإنسان يحرك عطلات الذراعين والظهر وعضلات الصدر.

