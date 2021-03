كائن بحري قاتل يتسلل من المحيط الأطلنطي إلى البحر المتوسط

كائن بحري تسبب في حالة من الخوف على شواطئ تونس بعدما تم اكتشاف قدومه من المحيط الأطلنطي إلى السواحل التونسية بواسطة حرس السواحل.

ووفق ما ذكرت قناة “نسمة” التونسية، أمس الأحد، مشيرة إلى أن الحرس البحري التونسي، أصدر تحذيرا، أمس السبت، يدعو فيها مستخدمي الشواطئ من بحارة ومصطافين ورياضيين من تسلل قنديل بحري يطلق عليه “الحريقة قاتلة، إلى الشواطئ التونسية.

ولفت الحرس البحري التونسي إلى أن القنديل البحري “الحريقة” يحتوي على سم قاتل يسبب الشلل الفوري ويؤدي إلى الموت، مشيرا إلى أنه تدفق من المحيط الأطلسي إلي البحر الأبيض المتوسط وأنه رصده في سواحل منطقة نابل.

وقالت جمعية ”حوتيات” التونسية إن هذا الكائن من ”الكرفال البرتغالية” وليست من قناديل البحر الموجودة في البحر المتوسط، مشيرة إلى أنها أكثر خطورة من الأنواع المعروفة في البحر المتوسط.

ولفتت الجمعية إلى أن حجم تلك الكائنات أكبر قليلا من كرة البليارد ويصل طول خيوطها إلى 30 مترا، ويمكنها لدغ الضحية دون أن يلاحظ وجودها في الماء.

وتابعت: “هذا القنديل البحري عبر مضيق جبل طارق مدفوعا بالتيارات الأطلسية والتقلبات الجوية التي شهدتها الأيام الماضية، ووصلت إلى البحر المتوسط.

