كيف ومتى تشارك الهواتف الذكية بيانات مستخدميها مع الشركات المصنعة؟ دراسة توضح ذلك!

الهواتف الذكية التي نحملها بين يدينا لمعظم ساعات اليوم تعمل بشكل واضح ومباشر على جمع البيانات وتخزينها، وطبقًا لدراسة جديدة نشرت على Irish Times فهاتفك الذكي سواء كان بنظام أندرويد أو حتى iOS يقوم بإرسال البيانات للشركة المصنعة مثل أبل أو سامسونج أو هواوي وغيرهم كل 4 دقائق ونصف.

مشاركة بيانات المستخدمين مع الشركات المصنعة

حسب الدراسة، تتم مشاركة البيانات سواء كنت تستخدم الهاتف بشكل نشط أو لا، والتقرير المنشور مبني على دراسة قوية من جامعة Trinity College Dublin والتي يقوم عليها أحد الشخصيات العلمية البارزة في هذه الجامعة.

طبقًا للتقرير، وهو أمر غير مؤكد بالكامل، هواتف قوقل نفسها تقوم بجمع بيانات أكثر بكثير من تلك التي تجمعها هواتف آيفون، وبالحديث عن ذلك، جهاز جوجل بيكسل يقوم بإرسال 1 ميجابايت من البيانات كل 12 ساعة، في مقابل 52 كيلوبايت فقط للآيفون، وهذا في ظل كون الجهازين غير مستخدمين، لكن فقط مفتوحين.

من ضمن البيانات التي تتم مشاركتها بشكل مستمر مع الشركة المصنعة نجد أمور مثل عنوان MAC للوايفاي، رقم الهاتف الذكي، وجود بطاقة SIM Card من عدمه، إلى جانب أنه -ومن الغريب- فأبل تجمع نفس البيانات بالرغم من أنها تتفاخر باهتمامها بخصوصية وأمان المستخدمين!

صرح البروفيسور القائم على هذه الدراسة بأن جمع البيانات هو أمر مفهوم من هذه الشركات لتطوير خدماتها مثل Google Drive أو iCloud، لكن هذا الجمع وهذا الشكل من مشاركة بيانات المستخدمين تتم ممارسته في كل الأوقات حتى عندما يريد المستخدم نفسه أن يستخدم هاتفه بشكل تقليدي لإجراء المكالمات فقط!

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