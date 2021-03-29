بخاخ الانف للحساسية والجيوب الأنفية: أنواعه وآثاره الجانبية

ما هو بخاخ الأنف؟

هي عبارة عن طريقة لعلاج انسداد واحتقان الأنف الناتج عن الحساسية في الأنف والتهاب الجيوب الأنفية والتي تقدم حل للمعاناة من صعوبة التنفس والألم بسبب هذه المشاكل الصحية، تحتوي هذه البخاخات على مواد فعالة وأدوية تساعد في العلاج عن طريق رشها في الأنف، كما يمكن شراء بعض هذه البخاخات من الصيدلية بدون روشتة.

أنواع بخاخات الأنف وآثارها الجانبية

هناك أكثر من نوع يمكنك أن تجده في الصيدلية وتشمل الأنواع الرئيسية وبعض من آثارها الجانبية التي تم الإبلاغ عنها ما يلي:

بخاخ مضادات الهيستامين للحساسية

يساعد هذا البخاخ على علاج احتقان وسيلان الأنف والعطس والحكة الناتجة عن الحساسية، وتشمل المواد الفعالة به أزيلاستين، وأولوباتادين، يمكن أن يكون البخاخ أفضل من مضادات الهيستامين الفموية لأنه قد لا يسبب النعاس لدى بعض الأشخاص، ولكن غالبا لا يجب شرائه بدون وصف الطبيب.

آثاره الجانبية

الشعور بمذاق مر في الفم.

الشعور بالتعب

. فقدان الوزن.

ألم العضلات.

حرقان بالأنف.

بخاخ الانف المضاد للاحتقان

تساعد هذه البخاخات على تقليص الأوعية الدموية في الأنف والأنسجة التي تسبب احتقان الأنف، ويمكن شراء هذا النوع بدون وصف الطبيب، ولكن لا يجب استخدامه أكثر من 3 أيام متواصلة لأنه قد يأتي بنتيجة عكسية بعد هذه الأيام فيصبح أنفك مسدودا أكثر.

آثاره الجانبية

شعور لاذع وحرقان في الأنف.

زيادة المخاط.

جفاف الأنف.

العطس.

العصبية.

الغثيان والدوار.

الصداع.

صعوبة النوم.

السعال.

ويجب أن تذهب للطبيب فورا إذا شعرت بتسارع أو بطء معدل ضربات القلب عن المعدل الطبيعي المعتاد.

بخاخات كرومولين الصوديوم

تعتبر هذه البخاخات وقائية للحماية من إفراز المواد الهيستامينية والكيميائية التي تسبب الحساسية في الجسم والتي يمكن أن يظهر مفعولها عند البعض خلال 30 دقيقة، فتمنع ظهور بعض الأعراض مثل سيلان الأنف أو انسداده والعطاس، يمكنك استخدامها قبل بدء مواسم الحساسية بأسبوع أو أسبوعين، وبعد ذلك يمكن استخدامها يوميا لعدة مرات.

بخاخات إبراتروبيوم

هذا النوع يتطلب وصف الطبيب، ويساعد على وقف إفراز المخاط وبالتالي يتوقف سيلان الأنف، ولكنه غير فعال تماما في تخفيف العطس والاحتقان، هذا النوع أيضا لا يجب استعماله لمرضى المياه الزرقاء في العين ومرضى تضخم البروستاتا.

أثارها الجانبية

الصداع.

نزيف الأنف.

احتقان الحلق.

تهيج الأنف.

كيفية استخدام بخاخ الانف

قم باتباع هذه الخطوات حتى تتمكن من استخدام بخاخ الأنف بطريقة سليمة:

قم برج عبوة البخاخ جيدا.

قم بنفخ أنفك برفق حتى تتأكد من تنظيف الأنف جيدا.

قم بإمالة رأسك للأمام واستخدم يدك اليمنى لبخ الرذاذ من البخاخ في فتحة أنفك اليمنى أو العكس مع سد فتحة الأنف الأخرى، فاستخدام هذه الطريقة العكسية يساعد على انتشار المواد الفعالة للخارج بعيدا عن مركز الأنف.

قم بالضغط على البخاخ بطريقة ثابتة ولطيفة داخل فتحة الأنف، ولكن لا تقم بالاستنشاق بقوة حتى لا يدخل الدواء في حلقك وتبتلعه.

أبعد البخاخ عن فتحة انفك ثم قم بالتنفس من فمك.

يمكنك تكرار هذه الجرعة لمرتين إلى 7 مرات حسب ما وصفه الطبيب لك.

بعد انتهائك قم بتنظيف مقدمة البخاخ جيدا قبل إرجاعها للعبوة.

المصدر: كل يوم معلومة طبية

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