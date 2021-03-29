شركة بي إم دبليو تخطط لرفع مبيعات السيارات الكهربائية إلى النصف بحلول 2030

تعتزم شركة بي إم دبليو الألمانية أن ترفع مبيعاتها إلى النصف من السيارات الكهربائية الخالصة حيث أعلن الرئيس التنفيذي للشركة أوليفر تسيبزه الهدف الخاص بوصول مبيعات الشركة من السيارات الكهربائية الخالصة إلى ما لا يقل عن 50% من مبيعاتها عالميا بحلول عام 2030.

جاء ذلك في تقرير أوردته الشركة في مجلة “دير شبيجل” أوضح في تسيبزه أنه إذا زاد الطلب على السيارات الكهربائية بصورة أسرع فإن من الممكن أن تصبح هذه النسبة أكبر.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد أعلنت سابقاً أنها تستهدف الوصول بنسبة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين إلى 20% من كل السيارات المبيعة عام 2023.

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