ما هي التوقعات تجاه هاتف جالكسي S21 FE؟ وهل يغير من وضع السوق؟

هاتف جالكسي S20 FE قد هلّ علينا للمرة الأولى في عام 2020، وكلمة FE هنا تعني Fan Edition أو إصدار المعجبين، وهذا الهاتف قد حقق نجاح بالغ لما قدمه من مواصفات في مقابل سعره، وإلى جانب النجاح في تحقيق المبيعات فالهاتف قد أعجب المستخدمين وجذبهم أيضًا، وهو ما فتح لسامسونج المجال لتبدع في هاتف جالكسي S21 FE المنتظر حاليًا.

كيف سيكون الوضع مع إصدار FE؟

سامسونج تواجه مشكلة حقيقية في الوقت الحالي، وهي أن هاتف جالكسي S21 العادي هو في الواقع أغلى من هاتف جالكسي S20 FE بمقدار 100 دولار أمريكي فقط! أي أن سامسونج في هذا الوضع تحتاج لإطلاق هاتف جالكسي S21 إف إي بسعر أقل من S20 FE نفسه، أو أن تقوم الشركة في الواقع بتخفيض سعر الإصدار الأقدم أولًا.

على أي حال، هناك بعض العوامل التي ستساهم بشكل مباشر في نجاح هاتف جالكسي S21 FE بعد الكشف عنه لاحقًا، وهذه الأمور هي كالتالي:

1- الحفاظ على تصميم الكاميرا وأدائها

في حال حافظت سامسونج على تصميم الكاميرا المميز الذي رأيناه في هواتف جالكسي S21 بشكل عام فهذا سيساهم بشكل كبير في زيادة نجاح الهاتف، خصوصًا أن ذلك سيميزه عن باقي الهواتف الأخرى وخصوصًا إصدار S20 FE نفسه! — من ناحية الأداء فسامسونج -وبسبب التسعير- ستضطر لتقليل جودة المستشعرات، والاستعانة بمستشعرات أقدم وأقل أداءًا، لكن مع الحفاظ على الحد المناسب من جودة التصوير.

2- استخدام معالج مناسب

إن كنتم تذكرون، هاتف جالكسي S20 FE قد قدّم المعالج الرائد سنابدراجون 865 حينما تم إطلاقه، وفي واقع الحال، إصدار S21 الجديد يجب أن يقدّم نفس هذه الميزة، هذا أمر ضروري جدًا، المعالج الأحدث حاليًا هو سنابدراجون 888 -أو ما يوازيه من إكسينوس- وسامسونج في حاجة لتقديم هذا المعالج بلا شك، أو بدلًا من ذلك يمكنها أن تذهب إلى سنابدراجون 870 على الأقل!

3- خيارات واسعة من الألوان وتصميم مميز

التوقعات تفيد بأن سامسونج ستهتم بتحسين الألوان المتوفرة من إصدار FE من جالكسي S21، وهو ما سيضم ألوانًا لم تأتي مع جالكسي S21 العادي وغالبًا لم تأتي مع S20 أيضًا، صحيح أن هذه النقطة قد لا تكون محورية بأي شكل، لكنه ستساهم بكل تأكيد.

4- استخدام شاشة رائدة

في واقع الحال، هاتف جالكسي S20 FE قد قدّم شاشة بتردد 120 هيرتز وبدقة 1080p أي Full-HD، وبأي حال من الأحوال يجب ألا تقل الشاشة في الهاتف الجديد عن تلك الأرقام، لكن من ناحية أخرى، هاتف جالكسي إس 21 الرائد قد قدّم نفس تلك الشاشة لكن مع دقة 1440p، وفي حالة نجحت سامسونج في تقديم نفس هذه الدقة في إصدار FE الجديد فهذا سيشكل نقلة واضحة.

5- التسعير!

آخر وأهم النقاط حول هذا الهاتف هو التسعير، ببساطة ودون أن نكثر في الكلام، نحن نحتاج لنفس سعر جالكسي S20 FE أو سعر أقل! خصوصًا مع ذكرنا لمعلومة أن هاتف جالكسي S21 أعلى بقيمة 100 دولار فقط من S20 FE، وهنا سيتوجه المستخدم إن استطاع لشراء S21 بالطبع.