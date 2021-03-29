الكشف عن تطبيق خطير يهدد الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد

أعلنت شركة Zimperium المختصة بأمن المعلومات والأجهزة الإلكترونية عن وجود تطبيق خطير يهدد الهواتف العاملة بأنظمة أندرويد يدعى System Update.

ويكمن مبدأ عمل التطبيق من خلال تنكره على هيئة تحديث لأنظمة أجهزة أندرويد الذكية ويستطيع استغلال برمجيات Firebase في الأجهزة والسماح للمخترقين بالوصول إلى كاميرات ومايكروفونات الهواتف للتجسس على المستخدمين.

ويمكن للبرمجيات الخبيصة أن تصل إلى البيانات الموجودة في ذواكر الهواتف، وبيانات لوحات المفاتيح، والبيانات التي تتعلق بموقع الجهاز.

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