فيديو.. ترامب يحول حفل زفاف إلى مؤتمر خطابي

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، استغل حفل زفاف، أقيم في منتجعه الريفي، لإلقاء كلمة تطرق فيها إلى خسارته الانتخابات الرئاسية في 2020 والأزمة القائمة على الحدود.

ووفقا لموقع “إنسايدر” الأمريكي، فإن ترامب اغتنم الفرصة وصعد إلى منصة الرقص في ناديه الريفي، لإبداء حسرته والتعبير عن أسفه لخسارته في الانتخابات أمام جو بايدن، وتحدث عن الصين وإيران والأزمة الحالية على الحدود الأمريكية الجنوبية، قبل أن يتمنى التوفيق للزوجين السعيدين، في النهاية.

وبشكل يشبه إلى حد كبير ما يفعله في التجمعات التي ينظمها، طلب ترامب من الحشد أن يجيب على سؤاله “هل تفتقدوني؟”، لتتصاعد الهتافات.

وبعد ما يقرب من 3 دقائق من حديث ترامب عن نفسه، حوّل الانتباه إلى الزوجين لأول مرة، وقال: “إنه لشرف كبير أن أكون هنا. إنه لشرف كبير أن تكونوا معنا في Mar-a-Lago”.

وظل الرئيس السابق دونالد ترامب في النادي الريفي Mar-a-Lago في “بالم بيتش” بولاية فلوريدا، منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير الماضي.

