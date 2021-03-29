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فان ديزل ينشئ معمل تصوير سينمائي في الدومينكان

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الممثل الأمريكي الشهير فان ديزل موافقته على بناء معمل تصوير سينمائي في بويوتو بلاتا الواقعة شمال جمهورية الدومينكان.

وقال رئيس الدومينكان لويس أبينادر إنّ شركة الإنتاج ون ريس فيلمز التي أسسها الممثل الأمريكي والمسؤولة عن سلسلة فاست أند فيوريوس ستتولى مهمة بناء المعمل الجديد.

وأشار الرئيس في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر إلى أنّ توقيع الاتفاق تم في بارجانتين في بورتو بلاتا وأنّ المعمل سيسهم في تطوير صناعة السينما الدومينكانية وسيخلق آلاف الفرص للشباب، وسيزيد عدد السياح.

يذكر أنّ الرئيس الدومينكاني عبّر عن سعادته بهذا الاتفاق من خلال نشره لصورة تجمعه بالممثل الأمريكي فان ديزل الذي زار البلاد للمرة الثالثة في بضعة أشهر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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