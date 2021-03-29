اكتشاف دليل على وجود الكائن الأسطوري البيغ فوت

أعلن الباحث الأمريكي كونور فلين عن اكتشافه احفورة عملاقة للكائن الأسطوري البيغ فوت في أحد الجداول المائية بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال العالم المتخصص بالظواهر الخارقة للطبيعية إنّه عثر على بقايا متحجرة من إبهام الحيوان الأسطوري، وقال إنّ هذه الأحفورة من المستحيل أن تكون لإنسان، وذلك لأنّ البشر لم يسكنوا هذه المنطقة.

وأشار إلى أن العظمة ثقيلة الوزن، وأكبر مرتين من عظم الإبهام الخاص بالإنسان.

وأثارت الصور التي نشرها العالم الأمريكي جدلاً كبيراً على الإنترنت، حيث صدّق البعض الأمر، في حين طلب البعض الآخر إخضاع العظمة لفحوصات أخرى للتأكد من حقيقتها.

يشار إلى أنّ ولاية أوكلاهوما الأمريكية عرضت مكافأة مالية بقيمة مليون ونصف المليون جنيه أسترليني لأي شخص يعثر على البيغ فوت أو يثبت وجوده.

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