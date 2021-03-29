هذه هي الشركات المسيطرة على مبيعات الهواتف الذكية في منطقة الخليج العربي!

منطقة الخليج العربي من المناطق الجغرافية التي تحقق مبيعات عالية فيما يتعلق بالهواتف الذكية، وفي هذا المقال سوف نستعرض معاً سوق الهواتف الذكية في دول الخليج استناداً إلى بيانات الربع الأخير من عام 2020.

سامسونج في المقدمة .. ونمو في شحنات الايفون

بشكل عام زادت شحنات الهواتف الذكية لتصل إلى 4.26 مليون وحدة خلال الربع الأخير من عام 2020 في منطقة الخليج العربي والتي تضم دول مجلس التعاون الخليجي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، عمان، قطر، والبحرين.



هذا وقد زادت نسبة الشحنات بواقع 2.3% عن الربع الذي يسبقه بسبب فتح الحدود وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.

سامسونج استحوذت على نسبة 42% من السوق خلال الربع الأخير من عام 2020 ويأتي ذلك استكمالاً لسيطرة سامسونج على السوق الخليجي المستمرة منذ سنوات بحسب مؤسسة IDC المتخصصة في أبحاث السوق.

أما ابل فقد حلت في المركز الثاني بنسبة 23% من سوق الهواتف الذكية بزيادة كبيرة عن الربع الذي يسبقه وذلك بفضل إطلاق هواتف ايفون 12 والإقبال عليها، حيث زادت مبيعات الايفون بنسبة 55% على أساس ربع سنوي.

شاومي في المركز الثالث و هواوي تتراجع

مثلما هو الحال عالمياً، تراجعت مبيعات هواوي لتصل إلى 8% فقط في حين كان المركز الثالث من نصيب شاومي التي حازت 11% من سوق الهواتف الذكية في الخليج العربي خلال الربع الأخير من 2020.



أما الـ 16% المتبقية فقد توزعت بين عدة شركات مثل أوبو و ريلمي و ون بلس وغيرها بنشب متفاوتة في الانتشار والمبيعات.

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