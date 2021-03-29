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الفنانة المصرية هنا الزاهد تنتصر على كورونا

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الفنانة المصرية هنا الزاهد تعافيها من فيروس كورونا، وذلك بعدما جاءت نتيجة المسحة التي قامت بها سلبية.

وقالت الفنانة المصرية في منشورٍ نشر على حسابها الرسمي في موقع فيس بوك: الحمد لله تحليل كورونا سلبي.

وتلقت النجمة المصرية التهنئة من عشاقها ومحبيها الذين تمنّوا لها دوام الصحة والعافية.

ولم تكشف هنا الزاهد في منشورها عن موعد عودتها للتصوير واستكمال مشاهدها في مسلسل النمر الذي سيجمعها بالأسطورة عادل إمام، وسيعرض في الموسم الرمضاني القادم.

وكانت النجمة المصرية قد أثارت مخاوف جمهورها حول حالتها الصحية بعدما نشرت تدوينة مثيرة قالت فيها إنّ الحياة ضبابية بسبب كورونا، وإنّها لا تعرف مصيرها في الأيام القادمة.

يشار إلى أنّ هنا الزاهد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا في نهاية الأسبوع الماضي، وطلبت من مخالطيها إجراء مسحات للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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