خبيرة تكشف خطورة تخزين السلطات والفواكه في الثلاجة

دعت خبيرة التغذية الروسية كريستينا جورافيلوفا الناس لعدم تخزين بعض الأطعمة في الثلاجة لمدة طويلة.

وقالت إنّ تخزين السلطات في الثلاجة يفقدها قيمتها الغذائية، وذلك لأنّها تفقد الفيتامينات بسرعة كبيرة.

وللحفاظ على فائدتها لأطول فترة ممكنة طلبت وضع زيت الزيتون على السلطة عوضاً عن زيت دوار الشمس لأنّه يضر بالجسم.

وأوضحت أنّ اللحوم والمرق هي الشيء الوحيد الذي يمكن تخزينه في الثلاجة لوقتٍ طويل دون أن يفقد قيمته، لأنّ الأحماض الأمينية التي تحتويها تحتفظ بخصائصها المفيدة والغذائية حتى عند التجميد.

من جهةٍ أخرى حذّر مركز حماية المستهلك في ولاية بافاريا الألمانية من ترك الأطعمة المعلبة في الثلاجة بعد فتحها.

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