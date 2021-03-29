واتساب يتيح لمستخدميه البحث عن المصلقات

في إطار سعيها لتطوير تطبيق واتساب أتاحت شركة فيسبوك المالكة للتطبيق للمستخدمين ميزة جديدة تتيح لهم البحث عن الملصقات.

حيث قال تطبيق واتساب في حسابه الرسمي على تويتر: إنّه سيصدر خاصية جديدة تساعد المستخدمين في البحث عن ملصقات محددة.

وأشار التطبيق إلى وجود ملصقات تناسب كافة الحالات التي يرغب المستخدم بالتعبير عنها.

وستسهل الميزة الجديدة على المستخدم عملية البحث عن الملصقات في دردشته مع أي شخص.

وأكدّت فيسبوك أنّ الميزة الجديدة ستكون مناسبة للأجهزة العاملة بنظامي أي أو إس، وأندرويد.

يذكر أنّ واتساب جلب في فترة سابقة ميزة مماثلة تتيح البحث عن الإيموجي وصور GIF.

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