فيفو تنافس سامسونج وهواوي بهاتف “X60 Pro Plus”

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتف جديد منافس لهواتف سامسونج وهواوي أطلقت عليه X60 Pro Plus.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 888 الذي يعد من أقوى المعالجات في العالم، ومعالج رسوميات Adreno 660 ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6.56 بوصة ودقة عرض 1080*2376 بيكسل ومعدل سطوع 400 شمعةم.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 48 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 32 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستتراوح سعتها ما بين 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 55 واط، واي فاي، بلوتوث، شريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الهاتف الجديد، ولا عن سعره.

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