العثور على حجر نادر أغلى من الذهب بـ500 مرة

لم يكن الشقيقان البريطانيان إسحق وصوفيا أندريو يعلمان أنّ رحلتهما للبحث عن الأحجار الكريمة في أستراليا ستقودهما للعثور على حجر أوبال نادر.

حيث اكتشف الشقيقيان في رحلتهما الأولى للكشف عن المعادن في ولاية كوينزلاند الأسترالية الحجر الذي يضم ألوانا عديدة مشابهة لألوان قوس قزح.

وعبّرت صوفيا عن سعادتها بالعثور على الحجر الذي وصفته بالرائع، وقالت إنّه يضم كافة الألوان التي يمكن تخيلها.

وأشار الخبراء إلى أنّ قيمة الحجر النادر الذي عثر عليه الشقيقان تجاوزت الـ700 ألف جنيه أسترليني.

يذكر أنّ المناطق النائية من أستراليا تضم 90% من حجر الأوبال النادر الموجودة في العالم، والتي تعد قيمتها أغلى بـ500 مرة من الذهب.

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