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العثور على حجر نادر أغلى من الذهب بـ500 مرة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم يكن الشقيقان البريطانيان إسحق وصوفيا أندريو يعلمان أنّ رحلتهما للبحث عن الأحجار الكريمة في أستراليا ستقودهما للعثور على حجر أوبال نادر.

حيث اكتشف الشقيقيان في رحلتهما الأولى للكشف عن المعادن في ولاية كوينزلاند الأسترالية الحجر الذي يضم ألوانا عديدة مشابهة لألوان قوس قزح.

وعبّرت صوفيا عن سعادتها بالعثور على الحجر الذي وصفته بالرائع، وقالت إنّه يضم كافة الألوان التي يمكن تخيلها.

وأشار الخبراء إلى أنّ قيمة الحجر النادر الذي عثر عليه الشقيقان تجاوزت الـ700 ألف جنيه أسترليني.

يذكر أنّ المناطق النائية من أستراليا تضم 90% من حجر الأوبال النادر الموجودة في العالم، والتي تعد قيمتها أغلى بـ500 مرة من الذهب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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