BoAt تطلق سماعة تتوافق مع أجهزة أي أو إس وأندرويد

أعلنت شركة BoAt الهندية عن سماعة لاسلكية جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها Airdropes 621.

وزودت الشركة الهندية السماعة الجديدة بمعيار IPX7 لمقاومة الماء، ومشغل 6 مم، وستتوافق مع الأجهزة العاملة بنظام أي أو إس وأندرويد.

وتتميز السماعة ببطاريتها القوية التي ستأتي بسعة 35 ملي أمبير، والتي تجعلها تعمل لمدة 5 ساعات ونصف في الشحنة الواحدة، وباحتوائها على حافظة شحن رقيقة مزودة ببطارية سعتها 2600 ميلي أمبير تجعل السماعة تعمل لأكثر من 6 أيام متواصلة.

وقالت الشركة الهندية إنّ الحافظة ستدعم الشحن السريع، ويمكن من خلالها شحن الأجهزة الأخرى.

وستحتوي على مساعد صوت يمكن تشغيله بلمسة واحدة، كما يمكن إجراء مكالمات، وتغيير الملفات الصوتية بكبسة زر.

يذكر أنّ الشركة الهندية ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 42 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية