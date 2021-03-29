تطبيق جديد يمكّن مستخدمي كاميرات كانون من حفظ الصور على قوقل

لعل واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه المصورّين سواء المحترفين أو الهواة والذين يصوروا كمًا كبيرًا من الصور بكاميرات DSLR الاحترافية هو إدارة وحفظ صورهم بشكل دوري، ولهذا أعلن كلًا من جوجل وكانون عن تعاون سيسمح للمستخدمين بحفظ صورهم الملتقطة على كاميراتهم الاحترافية مباشرةً على خدمة صور جوجل!

الآن كل ما عليك فعله هو تحميل تطبيق image.canon على هاتفك وربط الهاتف بالكاميرا ومن ثم نقل الصور مباشرةً إلى خدمة صور جوجل، ومن المميزات الرائعة أن مستخدمي كاميرات كانون وصور جوجل وبمجرّد إحداث عملية الربط سيحصلون على شهر كامل مجانًا من خدمة جوجل ون، والتي تتيح مساحة تخزينية 100 جيجابايت.

تطبيق image.canon متاح لأندرويد وiOS لكنه لن يدعم كافة الكاميرات، وفقط سيدعم الكاميرات الموضّحة من هذا الرابط. يُمكنك الآن تحميل التطبيق على نظام تشغيلك: Android/ iOS

المصدر: تيك فويس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية