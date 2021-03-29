النوم أو الاستحمام أثناء ارتداء العدسات يُسبب “كارثة”

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة ساوثهامتون الإنجليزية خطورة النوم أو الاستحمام أثناء ارتداء العدسات اللاصقة.

وقال الباحثون إنّ استخدامها يؤذي العين بشكل كبير، وقد يؤدي إلى العمى.

وأشارت الدراسة إلى أنّ ارتداء العدسات اللاصقة 7 مرات خلال الاستحمام أو النوم سيزيد احتمال الإصابة بعدوى تهدد العين والبصر، وقد يؤدي للإصابة بالتهاب القرنية الجرثومي المرتبط بالعدسات اللاصقة.

وقال الباحثون إنّ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و54 عاماً هم الأكثر عرضة للإصابة، بالإضافة لتهديدها 50% من المرضى الذين عانوا أحد أنواع فقدان البصر.

يذكر أنّ امرأة بريطانية أصيبت بعدوى نادرة أدت لإصابتها بالعمى بعدما استحمت وسبحت وهي ترتدي العدسات، ورغم نجاح الأطباء في معالجتها، إلّا أنّها فقدت الرؤية في العين اليسرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية