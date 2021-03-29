وفاة الفنانة الكويتية عبير الخضر بكورونا

فقد الوسط الفني الخليجي اليوم الاثنين الفنانة الكويتية عبير الخضر التي توفيت بعد إصابتها بمضاعفات فيروس كورونا.

وأعلنت الإعلامية مي العيدان خبر الوفاة، إذ قالت في تغريدة نشرتها على تويتر وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر بعد إصابتها بفيروس كورونا، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جنانه، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالرحمة.

وتعد الفنانة الراحلة من الوجوه المألوفة في الدراما الخليجية التي دخلتها في العام 2006 من خلال مسلسل الإمبراطورة، ورغم إصابتها بالسرطان إلّا أنّها استمرت في العمل والتمثيل.

ومن أهم الأعمال التي قدمتها الفنانة الكويتية عزف الدموع، البيت المائل، موزة ولوزة، وشاءت الأقدار،

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