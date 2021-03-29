كيت ميدلتون توثق لحظات عزل كورونا بكتاب

أطلقت دوقة كامبريدج البريطانية كيت ميدلتون كتاباً من الصور الفوتوغرافية التي تم التقطاها في بريطانيا خلال فترة عزل كورونا أطلقت عليه هولد ستايل.

وقالت زوجة الأمير وليام حفيد الملكة إليزابيث إنّها بدأت المشروع مع معرض لندن الوطني للصور في العام الماضي، حيث تم اختيار 100 صورة من 31 ألف صورة عرضت رقمياً في معارض سابقة.

وقالت كيت إنّها أرادت الاستفادة من قوة التصوير الفوتوغرافي لإنشاء سجل دائم لما كنّا نمر به في تلك الفترة الصعبة، ولكي يتم توثيق اللحظات المهمة التي عاشتها العائلات والمجتمعات خلال فترة انتشار الجائحة.

يذكر أنّ الكتاب سيتم طرحه في الأسواق في يوم 7 مايو القادم، وذلك بمناسبة مرور عام كامل على بدء هذا المشروع، وستذهب العائدات بالتساوي لمعرض لندن الوطني للصور، وجمعية مايند الخيرية البريطانية للصحة النفسية.

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