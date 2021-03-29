سامسونج تستعد لإطلاق جهاز لوحي بمواصفات مميزة

أشارت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية إلى قرب إعلان الشركة عن حاسوب لوحي جديد بمواصفات مميزة سيطلق عليه Galaxy Tab S7 Lite.

ومن المتوقع أن يعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 750G، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة One UI3.1.

وستزود الشركة الكورية الجنوبية هذا الجهاز بشاشة من نوع LTPS LCD بحجم 12.4 بوصة، ولم تكشف التسريبات عن دقة الكاميرات التي سيحتوي عليها الجهاز.

ولم تستطع التسريبات تحديد مساحة الذاكرة الداخلية والعشوائية، ولا تحديد سعة البطارية، لكّنها أكدّت احتوائه على واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يشار إلى أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطرح الجهاز الجديد في الأسواق العالمية خلال شهر يونيو المقبل.

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