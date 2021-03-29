شاومي تكشف عن هاتف جديد بكاميرا رائعة

كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتفٍ جديد بكاميرا مميزة ومواصفات رائعة أطلقت عليه MI 11 Ultar.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 888 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11، ومعالج رسوميات Adreno 660، وواجهة EMUI 12.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.81 بوصة وجودة عرض 1440*3200 بيكسل بمعدل تحديث 120HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فتأتي ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 48 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و48 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فهي بسعة 8 و12غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير بقوة 67 واط، وشحن عكسي بقوة 10 واط، واي فاي، بلوتوث، شريحة NFC، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 914 و990 دولارا أمريكيا، وذلك بحسب سعة الذاكرة الداخلية.

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