يوتيوبرز يعتدون على امرأة خلال بث مباشر لسبب غريب

شهدت مدينة ياروسلافل الواقع شمال العاصمة الروسية موسكو حادثةً مؤسفةً للغاية، إذ قام عدد من اليوتيوبرز بالاعتداء على امرأة في شقتها.

وتمكن اليوتيوبرز من الدخول لمنزل الضحية البالغة من العمر 31 عاماً مستفيدين من العلاقة التي تجمع أحدهم بها، وقاموا بإعطائها عقارا مهدئا قبل أن يبدؤوا ببث مباشر قاموا خلاله بطلب التبرعات مقابل الاعتداء على المرأة وتكسير أساس المنزل.

وكسر المعتدون خلال عملية الاعتداء أبواب المنزل، الثلاجة، المرحاض، الشاشة بالإضافة لأوانٍ ومزهريات.

من جهةٍ أخرى تقدمت عائلة الضحية ببلاغ للشرطة، وذلك بعد تعرفهم على أفراد العصابة، وطالبت العائلة بتقديم المعتدين للمحاكمة، والحصول على تعويض بقيمة الأشياء التي حطموها.

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