جمانة مراد تعلن وفاة ابنتها ديانا: “فراقك صعب يا روح قلب امك وابوكي”

أعلنت الفنانة السورية جومانا مراد، وفاة ابنتها ديانا عبر حسابها على الإنستغرام، وكتبت ” الحمدلله على كل حال . لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو ، إن شاءالله تكوني شفيعتنا بالآخره و للجنه يا روح قلب امك وابوكي ، فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير .ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا ، لا اعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال ، وانتي طير من طيور الجنه يا أمي”.

وأضافت الفنانة السورية، “إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخره و للجنه يا روح قلب امك وابوكي، فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير .ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا ، لا اعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال ، وانتي طير من طيور الجنه يا أمي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية