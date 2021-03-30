الكاتب الفرنسي – التونسي أوبير حداد يصدر روايته الجديدة “حورية إيزيه”

سلّطت “اندبندنت عربية”، الضوء على رواية الكاتب الفرنسي ــ التونسي أوبير حداد “حورية إيزيه”، بعد صدروها عن دار “زولما” الباريسية.

ووصفت الصحيفة، الرواية بأنها “تغوص بنا في عالم يخالط الخيال فيه واقعاً متقلباً، وتراود شخصياته القليلة باستمرار أحلام يقظتها، أو ذكرياتها، ما يمنح سرديتها بعداً حلمياً آسراً”.

وعن أحداث الرواية، أشارت الصحيفة، إلى أنها تقع على جزيرة “إستراند” الخيالية التي تعبر الغيوم سماءها بصمت مهيب، ويغني المحيط الذي يحاصرها أثناء احتدامه، لاعقاً الجرف الذي يحده، وناقلاً من حين إلى آخر سفناً فولاذية ضخمة وغرقى يدعون أنفسهم إلى الحكاية. وعلى طرف الجرف، مصح عقلي تتخلله متاهة يفقد من يعبر أروقتها الخضراء حواسه، أو يستعيدها. عالم استيهامي إذاً، أو بالأحرى عدة عوالم، بما أن زوايا النظر والإدراك تختلف وفقاً للشخصية التي نسير خلفها.

كما تحكي الرواية الجديدة، عن الشابة الجميلة ليلو، التي يعثر عليها يوماً عاريةً وحاملاً أثناء تسكعها في محيط قرية “أومفيلت” التي تقع داخل الجزيرة.

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