طارق لطفي يكشف تفاصيل “الشيخ رمزي” في “القاهرة – كابول”

صرّح الفنان المصري طارق لطفى، أن مسلسله الجديد “القاهرة – كابول” الذي سيُعرض في الموسم الرمضاني هذا العام، أنه يسلّط الضوء على التطرف والتوعية بخطورة الإرهاب.

وأوضح الفنان طارق لطفي، الذي يجسد شخصية “الشيخ رمزي”، في حديثه لصحيفة “الأهرام المسائي”، أن دوره في مسلسل يحكي عن شخص تحوله الظروف المحيطة إلى إرهابي، الأمر الذى يوقعه فى مشكلات مع زوجته التى تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع وابنه الذى يجسد دوره الفنان الشاب معتز هشام، مضيفا أن العمل يشهد العديد من المراحل التى يمر بها وهذا ما جذبه له وقرر قبوله، خاصة أنه لم يقدم مثل هذه الأدوار من قبل.

ولفت طارق لطفي، إلى أن العمل يوضح كيفية تحول إنسان نشأ فى حياة طبيعية، لآخر متشدد دينيا، إلى أن يصبح إرهابيا، وهى تحولات ليست سهلة، كما يتناول العمل المتغيرات التى تغير الشخصيات للنقيض.

وأضاف الفنان طارق لطفي، للصحيفة، “أن شخصية الإرهابى سبق أن قدمت من قبل فى عدة أعمال ولكن ليس بنفس النمط، كما أن هناك شخصيات متشابهة لها ويجتمع فيها أكثر من شخصية، ولذلك لجأ إلى البحث عنهم وقراءة العديد من الكتب، ومشاهدة الفيديوهات الوثائقية، والمحاكمات وكل ذلك كافى لتكوين شخصية المتطرف”.

ويعتمد المسلسل على شخصيتين آخريين، هما الإعلامى ويجسد شخصيته فتحى عبد الوهاب، والضابط الذى يجسده خالد الصاوي، ويشاركهم البطولة نبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع، وخالد كمال ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، وفقا لما نقلته صحيفة “الإهرام المسائي”.

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