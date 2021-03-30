مكتبة الفرجاني تعلن صدور رواية “العلكة” لمنصور بوشناف باللغة العربية

أعلنت مكتبة الفرجاني حي الأندلس، قُرب صدور رواية “العلكة” للكاتب منصور بوشناف، باللغة العربية.

وأوضحت المكتبة، عبر حسابها على الفيسبوك،” العلكة رواية نابضة بالحياة، انها صورة سريالية لمجتمع معزول عن العالم لكنه اكثر عرضة لتغيرات التاريخ ”

وتعدّ وراية “العلكة” هي أول أعمال الأديب والمسرحي الليبي منصور بوشناف.

وتصدّرت الرواية “العلكة” التي صدرت العام 2014 ضمن مجموعة من الأعمال الأدبية العالمية، وتم توزيعها مجانًا على المسافرين في محطات القطارات بالعاصمة البريطانية لندن.

وفي لقاءٍ معه، تحدث منصور بوشناف عن علاقته العاطفية بليبيا، خلال حديثه لإذاعة مونت كارلو، في الخامس من شهر مارس العام الماضي: ” ارتباطي بليبيا وجدانيٌ، فقد كنت دائما أشعر بأني هامشي خارج بلدي أينما كنت. وهذا الارتباط هو نتيجة تكوين مبكر إذ ولدت في منطقة على حواف الصحراء الليبية جنوب طرابلس، وكانت هذه المنطقة مركزا ثقافيا مهما في الفترة الرومانية وأحد مراكز النحت الليبية، وكانت تعج بالحركة الثقافية الشعبية في ذلك الوقت. أما اليوم فنحن نعيش في ليبيا بطريقة صعبة ومعقدة وبالنسبة للكاتب والمثقف فهو يعيش أسوأ المراحل باعتبار أن الأولويات الآن هي للبحث عن متطلبات الحياة في هذه السنوات العجاف. ولكن المثقف يحاول دائما أن يجد هامشا ليوصل رأيه بما يجري ويحدث في بلده. ونحن كمثقفين لنا دور مهم جدا في إقناع الليبيين بأن لا مجال للحياة والاستمرار الا بقبول الآخر المختلف وبالحوار وسيادة السلام. نحاول أن نستلهم من تجارب سابقة في تاريخنا القديم ومن تجارب الشعوب الأخرى حول كيفية إيجاد حلول للصراعات بالحوار”.

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