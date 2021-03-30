آلاف الهنود يشاركون في احتفالات مهرجان الألوان

احتفل الآلاف من الهنود، بمهرجان الألوان، رغما من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى 11.91 مليون حالة.

واحتشد الآلاف، في عاصمة ولاية البنغال الغربية الهندية، كولكاتا في المهرجان الهندوسي القديم الذي يعبر عن الحب الأبدي والإلهي لـ “رادها وكريشنا ” حسب المعتقدات الهندية.

ويُقام المهرجان الهندي الفرائحي، كل عام ويستمر يومين وقد يصل إلى 16 يوما.

ويرى المحتفلون، أن المهرجان هو انتصار الخير على الشر، ووصول الربيع ونهاية الشتاء، ويُعترف به باعتباره يومًا للقاء الآخرين، وإصلاح العلاقات المحطمة.

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