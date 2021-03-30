دراسة علمية: تناول المكسرات يحسّن صحة القلب

كشف خبراء مستشفى مايو الأميركي، أن تناول المكسرات، من شأنه أن يحسّن صحة القلب ويخفض من خطر الموت المبكر بسبب أمراض القلب.

وأوضح الخبراء بحسب مات نشره موقع MedicalXpress الطبي المتخصص، أن المكسرات تخفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والدهون الثلاثية التي تساعد على تكوين لويحات الكوليسترول في الشرايين الدموية.

وأشار الأطباء، إلى أنه في حالة عدم وجود موانع صحية لتناول المكسرات يمكن تناول أي نوع منها لأن جميعها يحتوي على دهون غير مشبعة وأحماض أوميغا-3 الدهنية والألياف الغذائية وفيتامين Е والستيرول النباتي وL-arginine.

ولكن العلماء حذروا من أن المكسرات تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذلك يفضل تناولها بكميات صغيرة ومن دون سكر أو ملح أو شوكولاتة.

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