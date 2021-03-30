كيف نجح الفنان أمير كرارة في إطعام الأسد بفمه؟

سادت حالة من الجدل بعد ظهور الفنان المصري، أمير كرارة، وهو يقوم بإطعام أحد الأسد بفمه.

جاء الكشف عن هذا المشهد من خلال نشر البرومو الخاص بالمسلسل الرمضاني “نسل الأغراب”، الذي يؤدي فيه “كرارة” دور البطولة.

وتصاعدت التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول جرأة “كرارة” في الإقدام على تصرف وصفه الكثيرون بـ”المتهور”، والمتمثل في إطعام أشد بفمه.

من ناحيته، قال مدرب الأسود المصري الشهير، أشرف الحلو: في البداية كان “أمير” يشعر بقلق كبير من الأسد “علوشي”، لكن بمرور الوقت بدأت حالة من الألفة والمودة بينهما، كما أن النجم أمير كرارة كان يثق بنا إلى حد كبير.

وأضاف: مخرج المسلسل محمد سامي سبق له زيارة السيرك القومي أكثر من مرة إلى أن وقع اختياره على “علوشي”، علمًا أن القفص الذي ظهر فيه الأسد صنع وفق معطيات معيّنة.

وأردف “الحلو”: في البداية؛ حرصنا على أن يتعامل “كرارة” مع الأسد بصورة متكررة ويقدّم له الطعام بنفسه حتى تحدث الألفة، ودأبنا على تدريب “علوشي” بشكل مستمر على أداء المشاهد المطلوبة.

وحول إطعام كرارة للأسد بفمه، أوضح “الحلو” أنه تم استعمال عصا صغيرة طولها 5 سم عليها قطعة اللحم، وقد وضعها “أمير” في فمه، فبدت قطعة اللحم كأنها على فم “أمير”.

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