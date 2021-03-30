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شقيقان يعثران على حجر أغلى من الذهب 500 ضعف

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكّن الشقيقان البريطانيان إسحق وصوفيا أندريو، من اكتشاف حجر “أوبال” نادر، وهو الحجر الكريم الذي يعتبر نصفه شفافًا متلألئًا.

جاء العثور على هذا الحجر خلال رحلة الشقيقين الأولى للتوصل إلى أماكن المعادن في ولاية كوينزلاند بأستراليا.

ويعتبر هذا الحجر الذي اكتشف وجوده الشقيقان، أحد الأحجار الكريمة الأشد بريقًا، وتبلغ قيمته 700 ألف جنيه إسترليني.

وقالت “صوفيا”: الحجر يتضمن كل لون من ألوان قوس قزح، إضافة إلى جميع الألوان التي يمكن تصورها بالخيال.

وذكر الخبراء أن 90% من “الأوبال” بالعالم في المناطق النائية الأسترالية، وتتجاوز قيمتها التجارية الذهب بمعدل يزيد عن 500 ضعف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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