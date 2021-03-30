نبات الخبيزة… فوائده وأسراره

الخبيزة هو نبات من الفصيلة الخبازية، وهو نبات عشبي ويزرع أزهاره ويجنى لأكل ورقها مطبوخاً، ويستعمل في الطب.

وقد اشتهرت الخبيزة منذ القديم بتحسين لون البشرة، ويتراوح ارتفاعها ما بين“10-30″سم؛ أوراقها مستديرة أو كلوية الشكل..

غائرة التفصيص ذات حواف مسننة راحية التعرق ولها عنق طويل، والأزهار صغيرة ذات لون بنفسجي باهت متجمعة في آباط الأوراق، وتعرف بعدة أسماء منها “رقمة، رقمية، خبيز، خبازة، خبازي، خباز”، وقد عرفت الخبيزة في الكويت منذ القدم بطعمها الحامض، حيث كان الكثير من الأهالي خاصة النساء يقومون بجمعها وطبخها ووضعها مع الطعام، ويقوم البعض بغليها وشرب مائها أو يزينون بها الأطعمة لما عرف فيها من فوائد عظيمة، ومما ذكرنا يتبين أن الأجزاء المستعملة في النبات الجذر والأوراق والأزهار التي لم تتفتح.

استعمالات و فوائد الخبيزة

أما الاستعمالات فيوجد لأوراق الخبيز استعمالات كثيرة صحية ومن أهمها ما قاله ابن سينا في كتابه “القانون في الطب” أن ورق الخبيز وزهره، ملين الصدر، مدر اللبن، مسكن السعال وبذره أجود منه في إزالة خشونة الصدر. ويضيف التركماني “ان الخبيزة إذا طبخت بدهن وضمد بها الأورام الحادثة في المثانة والكلى نفع، كما أن ورق الخبيزة مع زيت الزيتون ينفع من حرق النار، كما يمضغ الورق لتليين الصدر وإفراز اللبن وفتح السدد في الكبد. والزهر نافع لقروح الكلى والمثانة شراباً وضماداً.

أما داود الأنطاكي فيقول في الخبيزة: “تلين وتطفئ اللهب والصفراء، وتنفع من الحكة والجرب وقروح الأمعاء وخشونة القصبة، وحرقة البول والسدد وأوجاع الطحال واليرقان”. ويقول بوليس في الخبيزة: “إن الجذور تمضغ أو تدعك بها اللثة لعلاج تقرحاتها، ومستحلب الأزهار والأفرع المثمرة يستعمل غرغرة لخواصها القابضة ولعلاج آلام الجهاز الهضمي وملينة”. والخبيزة مع النشا تفيد في علاج قروح الشرج، كما أن الغسل بمغلي الأوراق يلطف احتقانات الرحم وغشاء المهبل”.ووصف الخبيز بأنة يلين البطن ويدر البول ، وخاصة قضبانه فهي نافعة للأمعاء والمتانة : وبدورة أنفع للرئة وخشونة الصدر ..

وورقه ينفع في تسكين السعال ، وزهرة نافع لقروح الكلي والمتانة شربا وضمادا. تستعمل اوراق الخبيز مطهرة وقاتلة لبعض البكتريا والفطور وللاستعمال تؤخذ الاوراق وتفرم او تقطع ثم تغمر في كمية مناسبة من الماء وتوضع على النار حتى تغلى ثم تبرد وتصفى بحيث يزال كل المواد العالقة ويكون الماء صافيا ثم يستعمل على هيئة دش مهبلي او غسول عادي ويستعمل مرتين الى ثلاث مرات يوميا كما يمكن تناول المغلي شربا بمعدل كوب الى كوبين يوميا بعد الوجبات الغذائية.

للقضاء علي الديدان ….

من التجارب تؤخذ الوراق من النبات ثم يتم تقطيع هذا الأوراق الى قطع صغيرة كل ورقة تقطع الى اربعة او ثلاثة اقسام وبعد التقطيع توضع في الماء وبعدها يتم غليها على نار هادئة وبعد ان تغلى تترك لمدة ست الى ثمان ساعات و يشرب المريض ماء نبات الخباز في الصباح على الريق ولاياكل حتى الظهر اى طعام وماء الخباز مفيد جدا للقضاء على الديدان المعوية التى تعيش في الجهاز الهضمي للانسان وخاصة ديدان الاسكارس و الانكلستوما الناعمة وبقية الديدان الطفيلية التى تعيش في الامعاء ويكرر المريض هذا الدواء اى ماء الخباز لمدة مرتين حسب الحاجة وسوف لايبقى اى من هذه الديدان في الجهاز الهضمي انشاء الله تعالى

استعمالات و فوائد الخبيزة

1. يستعمل لآلام اللوزتين والرشح ( منقوع ) للغرغرة وللشرب، يعالج امراض الفم والتهابات الحنجرة.

2. يعالج امراض الصدر الصدر والسعال . مقشع يزيل البلغم، يزيل التهابات القصبات الهوائية، يعالج نوبات الربو.

3. مدر للبول، يفتت الحصى والرمل .

4. ملين للطبيعة ، يزيل القبوضة . ورقه يعالج القروح في الامعاء والشرج.

5. ورق الخبيزة يمنع الالتهابات الجلدية.

6. مغلي اوراق الخبيزة يستعمل كغسيل مهبلي لإزالة الاحتقان والالتهابات ويعالج امراض الرحم.

7. يخفف ويلطف امراض وآلام البطن والمغص.

8. فيه مادة لها خاصية مضادة للالتهابات الميكروبية والفطرية والفيروسية خاصة الالتهابات الجلدية والباكتيريا الموجودة على سطح الجلد، يكافح الجراحات والإنتانات.

9. يعالج الوتر النفسي واعتلال المزاج، مهدئ للأعصاب، يزيل البدانة الناتجة عن كثرة الطعام التي يسببها التوتر النفسي عند بعض المرضى.

10. ملطف للحساسية الجلدية والطفوح الجلدي، وعقص الحشرات.

11. يكافح أمراض اللثة والأسنان

اكتشف تقرير أعده علماء صينيون أن نبات الخبيزة الذي يستخدم في صناعة المشروبات المرطبات والادوية العشبية يساعد على محاربة مرض القلب كما يفعل الشاي الاخضر. وقال بحث جديد نشر في صحيفة علم الاغذية والزراعة إن مستخلص نوارة نبات الخبيزة الذي يعرف أيضا بالحميض الهندي أو توت فلوريدا يحتوي على مواد مضادة للاكسدة فعالة لها فوائد صحية عديدة. ويوجد نبات الخبيزة الذي يشبه الشجيرات في شكل تلك النباتات الجميلة التي تزين الغابات الاستوائية.

ويستخدم المستخلص من زهور هذا النبات في معالجة ضغط الدم العالي ومشاكل الكبد في تايوان وفي صنع المشروبات المرطبة في جميع أنحاء العالم. ووجد علماء من جامعة شونج شان الطبية في الصين أن الزهرة تحتوي على مركبات عشبية مثل الانثوسيانين وغيره من المواد الفعالة المضادة للاكسدة.

وثبت أن مثل هذه المركبات تمنع أكسدة كوليسترول البروتين الشحمي منخفض الكثافة الذي يسبب الاصابة بمرض القلب وانسداد الشرايين.

والاكسدة هي تأثير كيميائي تسببه مجموعات غير مستقرة من ذرات الاكسجين “الاساسية الحرة” مما يؤدي إلى تدمير الخلايا.

المصدر : موقع فوائد طبية

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